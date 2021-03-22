РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, - сказал представитель Кремля. - Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются, продолжаются по нарастающей". "Действия эти носят необоснованный и непредсказуемых характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - подчеркнул Песков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.