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Ядерный чемоданчик всегда находится с Путиным, в какой бы точке мира он ни был, сообщил Песков

13:32 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при президенте РФ Владимире Путине, где бы он ни находился. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у Путина с собой во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.

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