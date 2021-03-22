Светлана Тихановская призывает оказывать постоянное давление на режим Лукашенко
14:12 22.03.2021 Источник: Интерфакс
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляет, что для того, чтобы в ее стране состоялись демократические выборы, необходимо оказывать постоянное внешнее давление на режим Александра Лукашенко.
"Для того, чтобы в Беларуси состоялись выборы, требуется постоянное давление на режим внутри страны и со стороны других стран, политическая, экономическая изоляция Лукашенко. Все для того, чтобы режим увидел, что мы не сдаемся, что мы не останавливаемся, и что весь мир с нами. И это вынудило бы их ответить на наши призывы к мирному диалогу", - сказала Тихановская журналистам в сейме Литвы в понедельник.
Она приняла участие во Втором международном форуме им. К. Калиновского, посвященном сплочению демократического общества для свободных и демократических выборов в Белоруссии.
"Любое внимание, любая поддержка и любая форма солидарности важны для белорусов, чтобы люди знали, что они не одиноки, что весь мир добивается того, чтобы в нашей стране создавалась демократия, что мы не сдаемся, что мы продолжаем нашу борьбу", - сказала Тихановская.
Экс-кандидат подчеркнула необходимость помощи международного сообщества, чтобы начались переговоры с нынешним руководством Белоруссии.
НОВОСТИ
- 14:00 22.03.2021
- Российский посол в США не стал общаться с журналистами после двухчасовых консультаций в МИД РФ
- 13:34 22.03.2021
- Цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы номинирован на премию ООН
- 13:32 22.03.2021
- Ядерный чемоданчик всегда находится с Путиным, в какой бы точке мира он ни был, сообщил Песков
- 13:20 22.03.2021
- РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT - Песков
- 13:05 22.03.2021
- Совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, в том числе из РФ и КНР - источник
- 13:00 22.03.2021
- Полицейский застрелил мужчину, напавшего на водителя скорой помощи в Подмосковье
- 12:32 22.03.2021
- Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
- 12:20 22.03.2021
- Трамп призвал Белый дом достроить стену на границе с Мексикой
- 12:05 22.03.2021
- В 2020 году россияне заключили рекордное число брачных договоров
- 12:00 22.03.2021
- Компания LG может отказаться от выпуска смартфонов - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать