0
0
0
НОВОСТИ

Светлана Тихановская призывает оказывать постоянное давление на режим Лукашенко

14:12 22.03.2021 Источник: Интерфакс

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляет, что для того, чтобы в ее стране состоялись демократические выборы, необходимо оказывать постоянное внешнее давление на режим Александра Лукашенко.

"Для того, чтобы в Беларуси состоялись выборы, требуется постоянное давление на режим внутри страны и со стороны других стран, политическая, экономическая изоляция Лукашенко. Все для того, чтобы режим увидел, что мы не сдаемся, что мы не останавливаемся, и что весь мир с нами. И это вынудило бы их ответить на наши призывы к мирному диалогу", - сказала Тихановская журналистам в сейме Литвы в понедельник.

Она приняла участие во Втором международном форуме им. К. Калиновского, посвященном сплочению демократического общества для свободных и демократических выборов в Белоруссии.

"Любое внимание, любая поддержка и любая форма солидарности важны для белорусов, чтобы люди знали, что они не одиноки, что весь мир добивается того, чтобы в нашей стране создавалась демократия, что мы не сдаемся, что мы продолжаем нашу борьбу", - сказала Тихановская.

Экс-кандидат подчеркнула необходимость помощи международного сообщества, чтобы начались переговоры с нынешним руководством Белоруссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 22.03.2021
Российский посол в США не стал общаться с журналистами после двухчасовых консультаций в МИД РФ
0
69
13:34 22.03.2021
Цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы номинирован на премию ООН
0
93
13:32 22.03.2021
Ядерный чемоданчик всегда находится с Путиным, в какой бы точке мира он ни был, сообщил Песков
0
113
13:20 22.03.2021
РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT - Песков
0
183
13:05 22.03.2021
Совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, в том числе из РФ и КНР - источник
0
179
13:00 22.03.2021
Полицейский застрелил мужчину, напавшего на водителя скорой помощи в Подмосковье
0
193
12:32 22.03.2021
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
0
209
12:20 22.03.2021
Трамп призвал Белый дом достроить стену на границе с Мексикой
0
202
12:05 22.03.2021
В 2020 году россияне заключили рекордное число брачных договоров
0
215
12:00 22.03.2021
Компания LG может отказаться от выпуска смартфонов - СМИ
0
212

Возврат к списку