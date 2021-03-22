Светлана Тихановская призывает оказывать постоянное давление на режим Лукашенко

14:12 Источник: Интерфакс

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляет, что для того, чтобы в ее стране состоялись демократические выборы, необходимо оказывать постоянное внешнее давление на режим Александра Лукашенко.

"Для того, чтобы в Беларуси состоялись выборы, требуется постоянное давление на режим внутри страны и со стороны других стран, политическая, экономическая изоляция Лукашенко. Все для того, чтобы режим увидел, что мы не сдаемся, что мы не останавливаемся, и что весь мир с нами. И это вынудило бы их ответить на наши призывы к мирному диалогу", - сказала Тихановская журналистам в сейме Литвы в понедельник.

Она приняла участие во Втором международном форуме им. К. Калиновского, посвященном сплочению демократического общества для свободных и демократических выборов в Белоруссии.

"Любое внимание, любая поддержка и любая форма солидарности важны для белорусов, чтобы люди знали, что они не одиноки, что весь мир добивается того, чтобы в нашей стране создавалась демократия, что мы не сдаемся, что мы продолжаем нашу борьбу", - сказала Тихановская.

Экс-кандидат подчеркнула необходимость помощи международного сообщества, чтобы начались переговоры с нынешним руководством Белоруссии.