Белозерцев арестован по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн руб.

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая", - сказала собеседница агентства.