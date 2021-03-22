В Австралии из-за наводнений эвакуированы почти 20 тыс человек

15:00 Источник: Эхо Москвы

Почти 20 тысяч человек на сегодняшний день эвакуированы на востоке Австралии из-за наводнений.

Они стали сильнейшими за последние 60 лет. Власти предупреждают, что ливневые дожди продолжатся до среды, поэтому число тех, кому придется покинуть свои дома, вырастет на тысячи. Неблагоприятные погодные условия привели к закрытию многих трасс, отключению воды и электричества в некоторых населенных пунктах. Эхо Москвы