Дивейкин сменит Воронову на посту руководителя аппарата Госдумы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Татьяна Воронова уходит с поста руководителя аппарата Госдумы, на смену ей придет ее первый заместитель Игорь Дивейкин. Об этом журналистам в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и назначении на эту должность Игоря Николаевича Дивейкина, который сейчас является первого замруководителя аппарата Госдумы", - сказал спикер.

Он отметил, что Воронова, которая занимала пост главы аппарата Госдумы с конца 2016 года, переходит на работу в компанию "Новатэк", где станет топ-менеджером.