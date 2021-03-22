Дивейкин сменит Воронову на посту руководителя аппарата Госдумы
15:12 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Татьяна Воронова уходит с поста руководителя аппарата Госдумы, на смену ей придет ее первый заместитель Игорь Дивейкин. Об этом журналистам в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и назначении на эту должность Игоря Николаевича Дивейкина, который сейчас является первого замруководителя аппарата Госдумы", - сказал спикер.
Он отметил, что Воронова, которая занимала пост главы аппарата Госдумы с конца 2016 года, переходит на работу в компанию "Новатэк", где станет топ-менеджером.
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