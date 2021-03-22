Путин во вторник намерен привиться от коронавируса
16:00 22.03.2021 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник намерен привиться от коронавируса.
В ходе совещания по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ Путин подчеркнул, что прививка - это личное и добровольное решение каждого человека.
"Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - сказал Путин.
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