Путин во вторник намерен привиться от коронавируса

16:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник намерен привиться от коронавируса.

В ходе совещания по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ Путин подчеркнул, что прививка - это личное и добровольное решение каждого человека.

"Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - сказал Путин.