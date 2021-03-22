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МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ

17:00 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Об этом корр. ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата", - сообщили в дипломатическом представительстве.

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