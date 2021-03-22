Отказ ЕС от "Спутника" говорит об отстаивании интересов фармкомпаний, а не граждан - Путин
17:12 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления, звучащие в ЕС относительно российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заставляют задуматься о том, что чиновники отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан Евросоюза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу вакцинации от COVID-19.
"Вызывает удивление, что прямо перед нашей с вами встречей, как мне доложили, вот прямо сейчас один из ответственных работников Еврокомиссии заявил <...>: "Нам "Спутник V" не нужен". Странное заявление, мы ничего никому не навязываем", - сказал президент. По его словам, когда такие заявления исходят от официальных лиц, "возникает вопрос, чьи интересы защищают и представляют такие люди: интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран".
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