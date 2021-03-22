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НОВОСТИ

Валовой внешний долг Украины превысил $125 млрд

18:00 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внешний долг Украины достиг к концу 2020 года 125,7 млрд долларов. Такие данные в понедельник привел Национальный банк страны (НБУ).

"Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос на 4 млрд долларов и на конец года составил 125,7 млрд долларов", - сообщил регулятор.

Относительно ВВП, добавили в Нацбанке, объем долга увеличился за год с 78,6% до 83,41%.

Уточняется, что в течение 2020 года вырос как долг государственного сектора, так и частного.

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