Валовой внешний долг Украины превысил $125 млрд

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внешний долг Украины достиг к концу 2020 года 125,7 млрд долларов. Такие данные в понедельник привел Национальный банк страны (НБУ).

"Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос на 4 млрд долларов и на конец года составил 125,7 млрд долларов", - сообщил регулятор.

Относительно ВВП, добавили в Нацбанке, объем долга увеличился за год с 78,6% до 83,41%.

Уточняется, что в течение 2020 года вырос как долг государственного сектора, так и частного.