SberCIB организовал размещение первых зеленых бессрочных еврооблигаций РЖД в швейцарских франках
17:55 22.03.2021
Компания SberCIB выступила организатором размещения зеленых бессрочных еврооблигаций ОАО «РЖД» в швейцарских франках. Выпуск состоялся в марте нынешнего года и сделка стала уникальной для российских компаний. Выпуск именно зеленых бессрочных еврооблигаций среди российских эмитентов был осуществлен впервые и стал также первым выпуском бессрочных еврооблигаций для компании РЖД.
«Зеленые рынки ценных бумаг становятся все значимее, поэтому наша работа по размещению ESG-облигаций российских эмитентов продиктована этими изменениями, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В России этот рынок находится в стадии активного формирования, и мы принимаем в этом самое деятельное участие. Выпуск зеленых бессрочных еврооблигаций в швейцарских франках такого крупного корпоративного клиента, как РЖД, подтверждает, что российские компании готовы к таким изменениям и поддерживают их».
SberCIB – бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка, работающий с крупнейшими клиентами, – и сейчас является единственным российским банком, который выступал организатором выпусков бессрочных облигаций и еврооблигаций российских корпоративных эмитентов во всех валютах, а также единственным банком, который выступал организатором всех выпусков ESG-еврооблигаций из России в 2021 году.
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