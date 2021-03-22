0
0
0
НОВОСТИ

Разведка Испании подозревает, что за кибератакой на Госслужбу занятости стоит РФ - СМИ

18:40 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанская разведка подозревает, что за кибератакой на Государственную службу трудовой занятости населения (SEPE) якобы может стоять Россия. С таким утверждением выступила в понедельник газета "Конфиденсиаль" со ссылкой на правительственные источники.

9 марта сервера SEPE подверглись кибератаке с помощью программы-вымогателя. Целью такого взлома, как пишет издание, может являться "дискредитация государственного учреждения" и "порождение недовольства жителей". Газета не приводит никаких доказательств своих утверждений о возможной причастности РФ к данной атаке и аргументирует их "политическими и геостратегическими причинами".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва "не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности". Он также напоминал, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 22.03.2021
Валовой внешний долг Украины превысил $125 млрд
0
119
17:55 22.03.2021
SberCIB организовал размещение первых зеленых бессрочных еврооблигаций РЖД в швейцарских франках
0
125
17:32 22.03.2021
Китай ввел санкции против 10 парламентариев, ученых и политиков из ЕС
0
161
17:12 22.03.2021
Отказ ЕС от "Спутника" говорит об отстаивании интересов фармкомпаний, а не граждан - Путин
0
194
17:00 22.03.2021
МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ
0
201
16:32 22.03.2021
Лукашенко не мог обещать Путину конституционную реформу, так как это дело Минска - Песков
0
212
16:12 22.03.2021
Россия получит не менее 26% в проекте строительства газопровода "Пакистанский поток"
0
246
16:00 22.03.2021
Путин во вторник намерен привиться от коронавируса
0
267
15:32 22.03.2021
Навальный обжалует отказ суда обязать ГВСУ возбудить дело об отравлении
0
277
15:12 22.03.2021
Дивейкин сменит Воронову на посту руководителя аппарата Госдумы
0
262

Возврат к списку