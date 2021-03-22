Разведка Испании подозревает, что за кибератакой на Госслужбу занятости стоит РФ - СМИ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанская разведка подозревает, что за кибератакой на Государственную службу трудовой занятости населения (SEPE) якобы может стоять Россия. С таким утверждением выступила в понедельник газета "Конфиденсиаль" со ссылкой на правительственные источники.

9 марта сервера SEPE подверглись кибератаке с помощью программы-вымогателя. Целью такого взлома, как пишет издание, может являться "дискредитация государственного учреждения" и "порождение недовольства жителей". Газета не приводит никаких доказательств своих утверждений о возможной причастности РФ к данной атаке и аргументирует их "политическими и геостратегическими причинами".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва "не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности". Он также напоминал, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности.