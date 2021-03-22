0
0
121
НОВОСТИ

Европе этим летом надо будет закачать в ПХГ на 54% больше газа из-за холодов - "Газпром"

20:40 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы газа в ПХГ (подземные хранилища газа) Европы на фоне холодного марта упали до 31%. При этом в большинстве стран, которые входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе, запасы опустились ниже 30%, сообщил "Газпром".

"Потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд куб. м газа. Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году. Отметим, что подъем газа из хранилищ продолжается", - сообщил холдинг, отметив, что этим летом Европе понадобится большой дополнительный объем газа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:27 22.03.2021
ИНП РАН: Можно говорить о трех уровнях новых ставок НДФЛ
0
75
21:20 22.03.2021
РФ не готова платить любую цену за членство в Совете Европы - Грушко
0
73
20:00 22.03.2021
В Мурманской области сошла лавина, в районе схода могла находиться группа из 15 человек
0
172
19:20 22.03.2021
Требования к составу пива могут ужесточить
0
212
18:40 22.03.2021
Разведка Испании подозревает, что за кибератакой на Госслужбу занятости стоит РФ - СМИ
0
250
18:00 22.03.2021
Валовой внешний долг Украины превысил $125 млрд
0
322
17:55 22.03.2021
SberCIB организовал размещение первых зеленых бессрочных еврооблигаций РЖД в швейцарских франках
0
282
17:32 22.03.2021
Китай ввел санкции против 10 парламентариев, ученых и политиков из ЕС
0
328
17:12 22.03.2021
Отказ ЕС от "Спутника" говорит об отстаивании интересов фармкомпаний, а не граждан - Путин
0
342
17:00 22.03.2021
МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ
0
335

Возврат к списку