Европе этим летом надо будет закачать в ПХГ на 54% больше газа из-за холодов - "Газпром"
20:40 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасы газа в ПХГ (подземные хранилища газа) Европы на фоне холодного марта упали до 31%. При этом в большинстве стран, которые входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе, запасы опустились ниже 30%, сообщил "Газпром".
"Потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд куб. м газа. Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году. Отметим, что подъем газа из хранилищ продолжается", - сообщил холдинг, отметив, что этим летом Европе понадобится большой дополнительный объем газа.
НОВОСТИ
- 21:27 22.03.2021
- ИНП РАН: Можно говорить о трех уровнях новых ставок НДФЛ
- 21:20 22.03.2021
- РФ не готова платить любую цену за членство в Совете Европы - Грушко
- 20:00 22.03.2021
- В Мурманской области сошла лавина, в районе схода могла находиться группа из 15 человек
- 19:20 22.03.2021
- Требования к составу пива могут ужесточить
- 18:40 22.03.2021
- Разведка Испании подозревает, что за кибератакой на Госслужбу занятости стоит РФ - СМИ
- 18:00 22.03.2021
- Валовой внешний долг Украины превысил $125 млрд
- 17:55 22.03.2021
- SberCIB организовал размещение первых зеленых бессрочных еврооблигаций РЖД в швейцарских франках
- 17:32 22.03.2021
- Китай ввел санкции против 10 парламентариев, ученых и политиков из ЕС
- 17:12 22.03.2021
- Отказ ЕС от "Спутника" говорит об отстаивании интересов фармкомпаний, а не граждан - Путин
- 17:00 22.03.2021
- МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать