Европе этим летом надо будет закачать в ПХГ на 54% больше газа из-за холодов - "Газпром"

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы газа в ПХГ (подземные хранилища газа) Европы на фоне холодного марта упали до 31%. При этом в большинстве стран, которые входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе, запасы опустились ниже 30%, сообщил "Газпром".

"Потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд куб. м газа. Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году. Отметим, что подъем газа из хранилищ продолжается", - сообщил холдинг, отметив, что этим летом Европе понадобится большой дополнительный объем газа.