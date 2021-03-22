В Мурманской области сошла лавина, в районе схода могла находиться группа из 15 человек

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лавина сошла в Мурманской области в районе Оленегорска. В месте схода лавины могла находиться туристическая группа из 15 человек, сообщил ТАСС в понедельник глава Оленегорска Олег Самарский.

"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели", - сообщил он.