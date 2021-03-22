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НОВОСТИ

РФ не готова платить любую цену за членство в Совете Европы - Грушко

21:20 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия дорожит членством в Совете Европы, но не будет платить за это любую цену. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы".

"Мы дорожим своим членством в Совете Европы, но не будем платить за это любую цену. Постоянное повышение ставок в отношении с нами - путь заведомо проигрышный. В конченом итоге он будет иметь разрушительное воздействие на сам Совет Европы", - сказал он.

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