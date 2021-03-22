ИНП РАН: Можно говорить о трех уровнях новых ставок НДФЛ

21:27 Источник: НГ-Online

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН в качестве одного из пунктов нового общественного договора для России рассматривает окончательный переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Экономисты сделали расчеты для повышения ставки на доходы наиболее обеспеченных граждан до 20%, 25% и 31%. Все эти варианты, по их мнению, помогут ускорить экономический рост благодаря стимулированию спроса через более справедливое и эффективное распределение доходов в экономике. Также директор ИНП РАНсообщил "НГ", что можно было бы говорить о трех уровнях ставок: до 3,5 млн руб., от 3,5 до 5 млн руб. и свыше 5 млн руб. в год.