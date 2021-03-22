Попавшая под лавину в Мурманской области девочка погибла - СК
22:00 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Девочка, оказавшейся под снегом в результате схода лавины в Мурманской области, погибла несмотря на усилия по реанимации, сообщили ТАСС в пресс- службе СУ СК по региону.
"Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, девочка погибла", - сказал собеседник агентства.
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