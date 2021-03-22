Запрет использовать на службе смартфоны не нарушает конституционных прав военных - КС РФ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет военным использовать на службе личную бытовую электронику, такую как смартфоны, планшеты, смарт-часы и подобные устройства, оснащенные камерами, навигаторами и обладающими возможностью выхода в интернет, не нарушает их конституционных прав. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) России по жалобе военного, уволенного со службы за нарушения.

"Правовое регулирование, ограничивающее использование военнослужащими электронных изделий, связано исключительно со служебной деятельностью лиц, проходящих военную службу, и распространяется только на определенный круг их служебных обязанностей. <…> Следовательно, оспариваемые законоположения не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права военнослужащих", - говорится в документе.

Согласно определению, в КС пожаловался военный, которого уволили со службы в 2019 году из-за лишения его допуска к государственной тайне. До этого его привлекли к ответственности за совершение грубого дисциплинарного проступка.

После этого он обжаловал в КС введенные в 2019 году уточнения к закону "О статусе военнослужащих", которые прямо запрещают военным на службе иметь при себе бытовую электронику с возможностью выхода в интернет, а также запрещают им распространять информацию в СМИ и в сети о себе, своих сослуживцах и данные о том, к какому ведомству они принадлежат, или раскрывать место несения службы. Также он обжаловал нормы о том, что такие нарушения приравниваются к грубому дисциплинарному проступку, указав, что это приводит к "несправедливому соотношению частных и публичных интересов, а также несоразмерному ограничению прав и свобод".

КС отказался рассматривать его жалобу по существу, указав, что данные ограничения вызваны служебной необходимостью и не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права военных. Также КС указал, что военные выполняют конституционно значимые задачи и обладают специальным правовым статусом.

Закон, запрещающий военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы был принят Госдумой в феврале и подписан президентом в марте 2019 года. Его нормы также распространяются на граждан, призванных на военные сборы, и охватывают только вопросы несения службы. В быту вне службы закон не ограничивает право военных на использование смартфонов и подобной техники.