В честь 100-летней годовщины Компартии Китая КНР не будет проводить военный парад
07:40 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Что касается военного парада, то согласно соответствующим решениям Центрального комитета КПК и ЦВС программа празднования столетней годовщины не включает военный парад", - сказал он.
Как отметил представитель Народно-освободительной армии Китая, вооруженные силы страны проведут ряд выставок в военных музеях, показы военно-исторических фильмов и другие мероприятия.
Последний парад в Китае прошел 1 октября 2019 года в честь 70-летия образования КНР. В смотре приняли участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. Этот парад стал крупнейшим в истории Китая.
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