0
0
29
НОВОСТИ

В честь 100-летней годовщины Компартии Китая КНР не будет проводить военный парад

07:40 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР приняли решение не проводить военный парад в честь отмечаемой в этом году 100-летней годовщины основания Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом во вторник на специальном брифинге заявил, отвечая на вопрос ТАСС, помощник главы Управления по политической работе Центрального военного совета (ЦВС) КНР, генерал-майор Ли Цзюнь.

"Что касается военного парада, то согласно соответствующим решениям Центрального комитета КПК и ЦВС программа празднования столетней годовщины не включает военный парад", - сказал он.

Как отметил представитель Народно-освободительной армии Китая, вооруженные силы страны проведут ряд выставок в военных музеях, показы военно-исторических фильмов и другие мероприятия.

Последний парад в Китае прошел 1 октября 2019 года в честь 70-летия образования КНР. В смотре приняли участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. Этот парад стал крупнейшим в истории Китая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

07:50 23.03.2021
В Москву ради работы готов приехать каждый шестой россиянин - Роструд
0
96
07:30 23.03.2021
В результате стрельбы в штате Колорадо погибли десять человек - полиция
0
117
22:40 22.03.2021
Запрет использовать на службе смартфоны не нарушает конституционных прав военных - КС РФ
0
493
22:00 22.03.2021
Попавшая под лавину в Мурманской области девочка погибла - СК
0
490
21:27 22.03.2021
ИНП РАН: Можно говорить о трех уровнях новых ставок НДФЛ
0
560
21:20 22.03.2021
РФ не готова платить любую цену за членство в Совете Европы - Грушко
0
576
20:40 22.03.2021
Европе этим летом надо будет закачать в ПХГ на 54% больше газа из-за холодов - "Газпром"
0
553
20:00 22.03.2021
В Мурманской области сошла лавина, в районе схода могла находиться группа из 15 человек
0
534
19:20 22.03.2021
Требования к составу пива могут ужесточить
0
593
18:40 22.03.2021
Разведка Испании подозревает, что за кибератакой на Госслужбу занятости стоит РФ - СМИ
0
619

Возврат к списку