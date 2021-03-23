В честь 100-летней годовщины Компартии Китая КНР не будет проводить военный парад

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР приняли решение не проводить военный парад в честь отмечаемой в этом году 100-летней годовщины основания Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом во вторник на специальном брифинге заявил, отвечая на вопрос ТАСС, помощник главы Управления по политической работе Центрального военного совета (ЦВС) КНР, генерал-майор Ли Цзюнь.



"Что касается военного парада, то согласно соответствующим решениям Центрального комитета КПК и ЦВС программа празднования столетней годовщины не включает военный парад", - сказал он.



Как отметил представитель Народно-освободительной армии Китая, вооруженные силы страны проведут ряд выставок в военных музеях, показы военно-исторических фильмов и другие мероприятия.



Последний парад в Китае прошел 1 октября 2019 года в честь 70-летия образования КНР. В смотре приняли участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. Этот парад стал крупнейшим в истории Китая.



