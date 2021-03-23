В результате стрельбы в штате Колорадо погибли десять человек - полиция
07:30 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Погибли 10 человек", - указывается в заявлении. Ранее СМИ сообщали, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере шесть человек, среди которых сотрудник правоохранительных органов, прибывший на место происшествия. Полицейские не называли точного числа жертв до тех пор, пока не оповестили родственников погибших.
Представитель полицейского управления города ранее подтвердил сведения о том, что в результате стрельбы погиб один сотрудник правоохранительных органов. Как уточнила в понедельник вечером на пресс-конференции начальник полицейского департамента Боулдера Марис Герольд, речь идет о 51-летнем полицейском Эрике Тэлли, который первым прибыл на вызов в связи со стрельбой. Герольд также подтвердила, что предполагаемый преступник задержан.
Мотивы стрелка неизвестны, его личность не раскрывается. По словам главы полицейского управления, расследование инцидента может занять несколько дней.
Неизвестный в понедельник открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers ("Кинг суперс"). Позднее он переместился в здание магазина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент Джо Байден проинформирован о случившемся.
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