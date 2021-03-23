В Москву ради работы готов приехать каждый шестой россиянин - Роструд
07:50 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Всего по данным портала "Работа в России" порядка 300 тыс. соискателей готовы рассмотреть возможность переезда в другой регион при трудоустройстве. Из них примерно каждый шестой выбирает Москву как наиболее предпочтительный вариант", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева.
В Роструде отметили, что в столицу готовы переехать более 52 тыс. соискателей. Почти в два раза меньше желающих переехать в Санкт-Петербург - 28 тыс. человек. Переехать на работу в Краснодарский край готовы 23 тыс. Далее по предпочтению к переезду следуют Республика Крым, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Красноярский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирская область.
"Если говорить о том, в каких регионах проживают наиболее мобильные соискатели, то можно выделить три региона-лидера по числу готовых к переезду. Это Москва, Краснодарский край и Республика Башкортостан", - отметил Васильев.
При этом большую долю (40%) из числа тех, кто сообщил в резюме о готовности к релокации, составляют молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет, а также граждане в возрасте от 36 до 45 лет (28%). "В большей степени к переезду готовы люди с высшим образованием - таких почти половина. С точки зрения опыта работы наиболее мобильны граждане с опытом работы более 5 лет или совсем без опыта. Чаще других возможность переезда для себя рассматривают менеджеры, инженеры, юристы, администраторы, водители, экономисты, бухгалтеры, а также претенденты на руководящие позиции", - заключили в Роструде.
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