Заморозку цен на сахар и подсолнечное масло могут продлить
09:05 23.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Правительство России намерено продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. Профильным министерствам уже поручили провести переговоры с бизнесом.
В кабинете министров убеждены: мера по заморозке цен на некоторые продукты оказалась эффективной. Изначально предполагалось, что сдерживающий механизм будет работать до конца марта, однако теперь речь идет о том, чтобы цены на сахар были заморожены до конца мая, а на масло – до октября. Одновременно правительство пообещало субсидировать производителей этих продуктов. Также там не исключили временное снятие пошлин на импорт белого сахара на уровне Евразийской экономической комиссии – речь, правда, идет об объеме не более 350 тысяч тонн.
В настоящий момент предельная розничная стоимость сахара установлена на уровне 46 рублей за килограмм, максимальная цена на масло – 110 рублей за литр. Такая заморозка цен действует с конца прошлого года. Вместе с тем газета «Коммерсантъ» писала, что некоторые торговые сети столкнулись с проблемами при закупке сахара и подсолнечного масла. А гендиректор ретейлера «Лента» в интервью интернет-изданию РБК сказал, что государственное регулирование цен на продукты чревато крупными убытками для продавцов. А Счетная палата и вовсе увидела риск дефицита базовых продуктов при ограничении роста стоимости товаров.
Поводом для заморозки цен на сахар и масло послужила критика президента Владимира Путина в адрес правительства. Глава государства указал на то, что эти продукты дорожают, несмотря на снижение доходов людей и эпидемию коронавируса. Эхо Москвы
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