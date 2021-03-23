Бензин может подорожать на 14% - НТС
09:20 23.03.2021 Источник: Известия
Бизнес предложил снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.
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