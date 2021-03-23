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НОВОСТИ

Бензин может подорожать на 14% - НТС

09:20 23.03.2021 Источник: Известия

Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). Мер по стабилизации ситуации, что сегодня обсуждают в правительстве, недостаточно, считают в НТС. Чтобы не допустить топливного кризиса, представители отрасли призвали кабмин принять дополнительные решения по стабилизации рынка. Об этом говорится в письме председателю правительства Михаилу Мишустину, с которым ознакомились «Известия».

Бизнес предложил снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.

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