В Германии продлили карантин

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Германии продлили карантин в стране и ужесточили ограничения на Пасху. Такое решение принято по итогам одиннадцатичасового онлайн-совещания.

«Сейчас мы находимся в очень, очень серьёзной ситуации. Число заболевших растёт в геометрической прогрессии, и койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются», — заявила Ангела Меркель.

Карантин решено продлить до 18 апреля. В стране частично закрывают непродовольственные магазины. Не будут работать отели, рестораны, спортзалы и развлекательные заведения. Канцлер обратилась к гражданам с призывом отказаться от поездок во время пасхальных праздников. Говорит Москва