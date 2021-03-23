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В Германии продлили карантин

09:32 23.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Германии продлили карантин в стране и ужесточили ограничения на Пасху. Такое решение принято по итогам одиннадцатичасового онлайн-совещания.

«Сейчас мы находимся в очень, очень серьёзной ситуации. Число заболевших растёт в геометрической прогрессии, и койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются», — заявила Ангела Меркель.

Карантин решено продлить до 18 апреля. В стране частично закрывают непродовольственные магазины. Не будут работать отели, рестораны, спортзалы и развлекательные заведения. Канцлер обратилась к гражданам с призывом отказаться от поездок во время пасхальных праздников.  Говорит Москва

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