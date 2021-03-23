10:00 Источник: Эхо Москвы

Россию в международных судах будет представлять Генпрокуратура вместо Минюста. Как сообщают сообщают РБК и «Интерфакс», президент Владимир Путин согласился с предложением генпрокурора Игоря Краснова. Как поясняет информагентство, эта процедура связана с укреплением силового блока на международном уровне. Прежде всего, речь идет о представительстве в Европейском суде по правам человека.

«Силовая структура вряд ли справиться с этой задачей лучше министерства юстиции», сказала в интервью «Эху Москвы» известный юрист Карина Москаленко.