0
0
18
НОВОСТИ

Россию в международных судах будет представлять Генпрокуратура

10:00 23.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Россию в международных судах будет представлять Генпрокуратура вместо Минюста. Как сообщают сообщают РБК и «Интерфакс», президент Владимир Путин согласился с предложением генпрокурора Игоря Краснова. Как поясняет информагентство, эта процедура связана с укреплением силового блока на международном уровне. Прежде всего, речь идет о представительстве в Европейском суде по правам человека. 

«Силовая структура вряд ли справиться с этой задачей лучше министерства юстиции», сказала в интервью «Эху Москвы» известный юрист Карина Москаленко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 23.03.2021
Спасательный вертолет не смог приземлиться в месте схода лавины в Мурманской области - МЧС
0
0
09:32 23.03.2021
В Германии продлили карантин
0
73
09:20 23.03.2021
Бензин может подорожать на 14% - НТС
0
105
09:05 23.03.2021
Заморозку цен на сахар и подсолнечное масло могут продлить
0
111
09:00 23.03.2021
У Москвы сегодня нет отношений с ЕС как с организацией - Лавров
0
129
07:50 23.03.2021
В Москву ради работы готов приехать каждый шестой россиянин - Роструд
0
205
07:40 23.03.2021
В честь 100-летней годовщины Компартии Китая КНР не будет проводить военный парад
0
203
07:30 23.03.2021
В результате стрельбы в штате Колорадо погибли десять человек - полиция
0
226
22:40 22.03.2021
Запрет использовать на службе смартфоны не нарушает конституционных прав военных - КС РФ
0
551
22:00 22.03.2021
Попавшая под лавину в Мурманской области девочка погибла - СК
0
545

Возврат к списку