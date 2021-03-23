Спасательный вертолет не смог приземлиться в месте схода лавины в Мурманской области - МЧС

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасательный вертолет не смог приземлиться в месте ЧП, где сошла снежная лавина в горах Мурманской области, в снежный плен попала туристическая группа в составе 13 подростков и трех взрослых. Вертолет вынужден был вернуться в Мончегорск, сейчас готовится другая спасательная операция, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"Вертолет не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности - там склон горы, котлован. Поэтому он улетел обратно в Мончегорск", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным МЧС, готовится другая спасательная операция всей группы. На месте уже находится первый аварийно- спасательный отряд из Мончегорска.

Сход лавины произошел в районе ручья Маннепахк вечером в понедельник. Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, под завалом оказались трое подростков, двоих быстро извлекли оттуда, они живы. По данным следственного управления СК по региону, третьего подростка - девочку 2008 года рождения - медики объявили погибшей.

По уточненным данным СК, в организованную туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых. В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения. Для оказания помощи, которая может потребоваться детям, мобилизованы медицинские работники. В спасательных работах задействованы два эшелона спасателей.