Спасательный вертолет не смог приземлиться в месте схода лавины в Мурманской области - МЧС
10:05 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасательный вертолет не смог приземлиться в месте ЧП, где сошла снежная лавина в горах Мурманской области, в снежный плен попала туристическая группа в составе 13 подростков и трех взрослых. Вертолет вынужден был вернуться в Мончегорск, сейчас готовится другая спасательная операция, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.
"Вертолет не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности - там склон горы, котлован. Поэтому он улетел обратно в Мончегорск", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным МЧС, готовится другая спасательная операция всей группы. На месте уже находится первый аварийно- спасательный отряд из Мончегорска.
Сход лавины произошел в районе ручья Маннепахк вечером в понедельник. Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, под завалом оказались трое подростков, двоих быстро извлекли оттуда, они живы. По данным следственного управления СК по региону, третьего подростка - девочку 2008 года рождения - медики объявили погибшей.
По уточненным данным СК, в организованную туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых. В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения. Для оказания помощи, которая может потребоваться детям, мобилизованы медицинские работники. В спасательных работах задействованы два эшелона спасателей.
НОВОСТИ
- 10:00 23.03.2021
- Россию в международных судах будет представлять Генпрокуратура
- 09:32 23.03.2021
- В Германии продлили карантин
- 09:20 23.03.2021
- Бензин может подорожать на 14% - НТС
- 09:05 23.03.2021
- Заморозку цен на сахар и подсолнечное масло могут продлить
- 09:00 23.03.2021
- У Москвы сегодня нет отношений с ЕС как с организацией - Лавров
- 07:50 23.03.2021
- В Москву ради работы готов приехать каждый шестой россиянин - Роструд
- 07:40 23.03.2021
- В честь 100-летней годовщины Компартии Китая КНР не будет проводить военный парад
- 07:30 23.03.2021
- В результате стрельбы в штате Колорадо погибли десять человек - полиция
- 22:40 22.03.2021
- Запрет использовать на службе смартфоны не нарушает конституционных прав военных - КС РФ
- 22:00 22.03.2021
- Попавшая под лавину в Мурманской области девочка погибла - СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать