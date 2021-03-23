Более 100 млн человек в мире привились китайскими вакцинами - Госсовет КНР
10:20 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские фармацевтические компании обеспечили вакцинацию от нового коронавируса для более чем 100 млн человек в мире. Об этом сообщила во вторник межведомственная группа по противодействию эпидемии Госсовета КНР.
"Более 100 млн человек в нашей стране и за рубежом привились китайскими вакцинами от коронавируса, - говорится в опубликованном сообщении группы. - Одновременно продолжают увеличиваться масштабы производства соответствующих препаратов".
По оценке межведомственной группы по противодействию эпидемии Госсовета КНР, китайские вакцины "на практике доказали свою эффективность и безопасность". "По мере продвижения вакцинации наблюдается укрепление иммунитета населения нашей страны, формируется "стена", препятствующая проникновению вируса", - подчеркивается в сообщении.
Согласно официальной статистике, в Китае разработаны пять препаратов от коронавируса: три инактивированных, аденовирусный и рекомбинантный белковый. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа.
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