Более 100 млн человек в мире привились китайскими вакцинами - Госсовет КНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские фармацевтические компании обеспечили вакцинацию от нового коронавируса для более чем 100 млн человек в мире. Об этом сообщила во вторник межведомственная группа по противодействию эпидемии Госсовета КНР.

"Более 100 млн человек в нашей стране и за рубежом привились китайскими вакцинами от коронавируса, - говорится в опубликованном сообщении группы. - Одновременно продолжают увеличиваться масштабы производства соответствующих препаратов".

По оценке межведомственной группы по противодействию эпидемии Госсовета КНР, китайские вакцины "на практике доказали свою эффективность и безопасность". "По мере продвижения вакцинации наблюдается укрепление иммунитета населения нашей страны, формируется "стена", препятствующая проникновению вируса", - подчеркивается в сообщении.

Согласно официальной статистике, в Китае разработаны пять препаратов от коронавируса: три инактивированных, аденовирусный и рекомбинантный белковый. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа.