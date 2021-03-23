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Цена на бензин на бирже стабилизировалась, рост на АЗС - в пределах инфляции - Минэнерго

10:32 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики России отмечает, что еще с 10 марта ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах, а рост цены на АЗС идет в пределах инфляции. Об этом журналистам сказал замминистра энегетики РФ Павел Сорокин, комментируя слова главы Независимого топливного союза о возможности резкого роста цен на бензин и нестабильности текущей ситуации на рынке.

"С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции", - сказал Сорокин.

По его словам, принятых правительством мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объемов продаж топлива на бирже достаточно для сохранения стабильной ситуации. "Но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости", - добавил он.

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