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Минпросвещения РФ может сократить время обучения по ряду программ в колледжах

11:05 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ может сократить время обучения в колледжах по ряду специальностей до двух лет, заявил во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения обучения в СПО (среднем профессиональном образовании - прим. ТАСС) по тем программам, где это необходимо, кроме культуры, здравоохранения, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста", - сказал Кравцов.

Он добавил, что Минпросвещения РФ проанализировало ряд программ на их соответствие запросам региона: 30% программ, по которым готовятся в колледжах, не соответствует запросам субъекта, планируется их актуализация.

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