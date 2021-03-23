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Запад не обладает достаточным потенциалом для санкционного давления на Китай - МИД КНР

11:20 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты, страны ЕС и прочие западные государства не обладают достаточным потенциалом для оказания эффективного санкционного давления на Китай. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Вчера мы увидели, как западные страны предприняли совместные действия [против Китая]. Это действительно так, но если вы спросите, обеспокоило ли это Пекин: уверяю вас, ни в коей мере, - сообщила она на регулярном брифинге. - Так, население США, Великобритании, Канады, а также Евросоюза составляет порядка 11% от количества людей, проживающих на нашей планете, а жители Китая - одну пятую часть. Поэтому западные страны своими заявлениями не способны представлять позицию и взгляды всего международного сообщества".

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