В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за повторную передачу телефонов в тюрьмы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по информполитике предлагает ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств связи в исправительные учреждения. Об этом говорится в таблице рекомендаций, подготовленных к заседанию межфракционной рабочей группы по киберпреступности, с которой ознакомился ТАСС.

"Ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, установив уголовную ответственность за повторную передачу средств связи в учреждения уголовно-исполнительной системы", - указывается в тексте.