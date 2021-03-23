Лукашенко заявил, что "скоро будет пенсионером"

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новых решений по пенсионному возрасту в Белоруссии не планируется, заявил во вторник президент Александр Лукашенко на встрече с представителями трудового коллектива Минского производственного кожевенного объединения, передает БелТА.

"Все решения приняты [по пенсионному возрасту]. В этом направлении будем действовать. <...> Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", - сказал Лукашенко, которому 30 августа исполнится 67 лет.

Пенсионный возраст с 1 января 2021 года вырос в Белоруссии на шесть месяцев, в наступившем году на пенсию мужчины могут выйти в возрасте 62,5 года, а женщины - в 57,5 года. Ранее Лукашенко подписал указ о совершенствовании пенсионного обеспечения, в соответствии с которым, начиная с января 2017 года, в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста - на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет.