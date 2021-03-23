Трое военных погибли в инциденте с самолетом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой - источник
14:00 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона.
"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства.
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