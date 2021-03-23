Счетная палата выявила нарушения в Роскосмосе на 30 млрд руб. в 2020 г. - Кудрин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата РФ выявила нарушения более чем на 30 млрд руб. в госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования", - сказал глава Счетной палаты.