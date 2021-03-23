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НОВОСТИ

Малайзия экстрадировала в США гражданина КНДР

15:32 23.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Суд в США впервые в истории экстрадировал гражданина КНДР. По данным министерства юстиции обвиняемый — сотрудник северокорейской разведки, который отмывал деньги через американскую финансовую систему в рамках схемы по поставке предметов роскошь в КНДР. Соединенным Штатам его спустя два года судебных разбирательств передала Малайзия – это стало поводом разрыва дипломатических отношений между Пхеньяном и Куала-Лумпуром.  Эхо Москвы

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