Компании из 40 стран мира предварительно согласились принять участие в МАХ-2021

16:00 Источник: Эхо Москвы

Компании из 40 стран мира предварительно согласились принять участие в международном авиакосмическом салоне МАХ-2021. Выставка пройдёт, несмотря на пандемию, в конце июля в подмосковном Жуковском. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что зарубежные партнеры, несмотря на коронавирус, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Министр отметил, что России важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты.

Крупнейший в мире авиасалон в Ле-Бурже из-за коронавируса в этом году проведен не будет. Эхо Москвы