Компании из 40 стран мира предварительно согласились принять участие в МАХ-2021
16:00 23.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Компании из 40 стран мира предварительно согласились принять участие в международном авиакосмическом салоне МАХ-2021. Выставка пройдёт, несмотря на пандемию, в конце июля в подмосковном Жуковском. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что зарубежные партнеры, несмотря на коронавирус, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Министр отметил, что России важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты.
Крупнейший в мире авиасалон в Ле-Бурже из-за коронавируса в этом году проведен не будет. Эхо Москвы
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