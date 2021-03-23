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Компании из 40 стран мира предварительно согласились принять участие в МАХ-2021

16:00 23.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Компании из 40 стран мира предварительно согласились принять участие в международном авиакосмическом салоне МАХ-2021. Выставка пройдёт, несмотря на пандемию, в конце июля в подмосковном Жуковском. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов. 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что зарубежные партнеры, несмотря на коронавирус, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Министр отметил, что России важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты.

Крупнейший в мире авиасалон в Ле-Бурже из-за коронавируса в этом году проведен не будет.  Эхо Москвы

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