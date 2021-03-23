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Чемпион мира по ММА Хадзиев умер от ножевого ранения во время драки в Северной Осетии

16:12 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский боец смешанных единоборств, чемпион мира по ММА Алан Хадзиев умер от ножевого ранения во время драки в Северной Осетии. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации смешанных единоборств Северной Осетии Ибрагим Тибилов.

"Он [Алан Хадзиев] приехал из Москвы обвенчаться со своей супругой. Друзья пригласили в ресторан. Там создалась потасовка, в ходе чего появился нож. Алан, разнимая друзей, получил удар прямо в сердце и умер на месте", - сказал Тибилов.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике, после происшествия родной брат убитого ножом причинил подозреваемому ранения, от которых тот умер в больнице.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей. Принимая во внимание, что родной брат убитого военнослужащий, уголовное дело в отношении него расследует военно-следственный отдел по владикавказскому гарнизону.

По версии следствия, в ночь на 23 марта в одном из ресторанов города Моздока неизвестный в ходе драки причинил ножом проникающие колото-резаные ранения двум посетителям. От полученных ранений один из них - 31-летний мужчина - умер в реанимационном отделении Моздокской районной больницы. Другой - 29-летний местный житель - в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

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