0
0
132
НОВОСТИ

Глава СЖР предложил запретить преступникам давать интервью

16:32 23.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Союза журналистов предложил запретить преступникам давать интервью. Владимир Соловьёв раскритиковал Ксению Собчак за сюжет о «скопинском маньяке».

Ранее телеведущая выпустила документальный фильм о Викторе Мохове, который освободился в марте после 17 лет заключения. Его осудили за похищение и насилие над школьницами.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что разговор Ксении Собчак с маньяком нельзя назвать журналистской работой. По его мнению, это «падение ниже дна».

«Конечно, эту ситуацию нельзя рассматривать с точки зрения журналистики, скорее, это скандальный шоу-бизнес. Конечно, это падение, наверное, ниже дна, и ни о каких там морально-этических принципах журналистики говорить здесь нельзя».

По словам Соловьёва, российским властям стоит принять закон, ограничивающий активность уголовников в медиа. Такие меры существуют в США.

«Здесь можно говорить о провале в законодательстве, которым воспользовалась Ксения Собчак в данном случае. Вот в Соединённых Штатах с 1977 года существует так называемый «Закон сына Сэма» (англ. Son of Sam law), который запрещает преступникам, особенно совершившим тяжёлые и страшные преступления, затем популяризировать, давать интервью журналистам, писать книги».

Слесарь Мохов 21 год назад похитил двух девушек 14 и 17 лет в Рязанской области. Своих жертв маньяк почти четыре года держал в подвале. Мужчина насиловал девушек, морил их голодом, бил резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. За это время одна девушка родила двоих детей. Мохов подбрасывал младенцев в многоквартирные дома. Школьниц удалось освободить в мае 2004 года.

В интервью Собчак Мохов сказал о своей жертве: «Катя там жила — она не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

17:32 23.03.2021
Убийства представителей гражданского общества в Афганистане приобрели шокирующие масштабы - ООН
0
24
17:12 23.03.2021
Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель
0
68
17:00 23.03.2021
В марте-апреле возможен небольшой подъем заболеваемости COVID-19 - Голикова
0
80
16:12 23.03.2021
Чемпион мира по ММА Хадзиев умер от ножевого ранения во время драки в Северной Осетии
0
178
16:00 23.03.2021
Компании из 40 стран мира предварительно согласились принять участие в МАХ-2021
0
155
15:32 23.03.2021
Малайзия экстрадировала в США гражданина КНДР
0
182
15:12 23.03.2021
Счетная палата выявила нарушения в Роскосмосе на 30 млрд руб. в 2020 г. - Кудрин
0
221
15:00 23.03.2021
В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за повторную передачу телефонов в тюрьмы
0
223
14:32 23.03.2021
Роскомнадзор предложил ограничить трансграничную передачу персональных данных
0
248
14:12 23.03.2021
Лукашенко заявил, что "скоро будет пенсионером"
0
341

Возврат к списку