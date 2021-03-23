Глава СЖР предложил запретить преступникам давать интервью

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Союза журналистов предложил запретить преступникам давать интервью. Владимир Соловьёв раскритиковал Ксению Собчак за сюжет о «скопинском маньяке».

Ранее телеведущая выпустила документальный фильм о Викторе Мохове, который освободился в марте после 17 лет заключения. Его осудили за похищение и насилие над школьницами.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что разговор Ксении Собчак с маньяком нельзя назвать журналистской работой. По его мнению, это «падение ниже дна».

«Конечно, эту ситуацию нельзя рассматривать с точки зрения журналистики, скорее, это скандальный шоу-бизнес. Конечно, это падение, наверное, ниже дна, и ни о каких там морально-этических принципах журналистики говорить здесь нельзя».

По словам Соловьёва, российским властям стоит принять закон, ограничивающий активность уголовников в медиа. Такие меры существуют в США.

«Здесь можно говорить о провале в законодательстве, которым воспользовалась Ксения Собчак в данном случае. Вот в Соединённых Штатах с 1977 года существует так называемый «Закон сына Сэма» (англ. Son of Sam law), который запрещает преступникам, особенно совершившим тяжёлые и страшные преступления, затем популяризировать, давать интервью журналистам, писать книги».

Слесарь Мохов 21 год назад похитил двух девушек 14 и 17 лет в Рязанской области. Своих жертв маньяк почти четыре года держал в подвале. Мужчина насиловал девушек, морил их голодом, бил резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. За это время одна девушка родила двоих детей. Мохов подбрасывал младенцев в многоквартирные дома. Школьниц удалось освободить в мае 2004 года.

В интервью Собчак Мохов сказал о своей жертве: «Катя там жила — она не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею».