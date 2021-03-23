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В марте-апреле возможен небольшой подъем заболеваемости COVID-19 - Голикова

17:00 23.03.2021 Источник: Интерфакс

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в марте-апреле может быть подъем заболеваемости коронавирусом, при этом сейчас идет устойчивое снижение заболеваемости, оснований для закрытия из-за COVID-19 нет.

"У нас идет пока устойчивое снижение заболевания, мы здраво оцениваем ситуацию марта-апреля (...) Может быть небольшой подъем", - сказала Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому в YouTube-канале "Антонимы".

При этом она отметила, что "мы сейчас не видим оснований для закрытия - мы находимся в периоде стабилизации и снижения (заболеваемости)"

Голикова уточнила, что во время новогодних праздников были опасения о том, что может начаться рост заболеваемости коронавирусом, в частности, из-за поездок внутри страны и за рубеж, но этого не произошло.

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