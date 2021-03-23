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Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель

17:12 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2021 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 4,97% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $61,41 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:04 мск.

В последний раз Brent находилась ниже $62 за баррель 12 февраля текущего года.

В то же время нефть марки WTI подешевела на 5,02%, до $58,47 за баррель.

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