Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель
17:12 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2021 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 4,97% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $61,41 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:04 мск.
В последний раз Brent находилась ниже $62 за баррель 12 февраля текущего года.
В то же время нефть марки WTI подешевела на 5,02%, до $58,47 за баррель.
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