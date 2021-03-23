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Убийства представителей гражданского общества в Афганистане приобрели шокирующие масштабы - ООН

17:32 23.03.2021 Источник: Интерфакс

Афганистан остается одним из самых смертоносных мест на земле, говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Несмотря на то, что Афганистан стал ближе к миру, гражданские лица продолжают страдать и умирать вследствие возросшего насилия", - говорится в документе, который цитируют во вторник афганские СМИ.

В докладе говорится, что преднамеренные убийства правозащитников, журналистов приобрели шокирующие масштабы с начала мирных переговоров в сентябре прошлого года и, особенно, в последние месяцы.

В свою очередь, Афганская независимая комиссия по правам человека сообщила, что число преднамеренных убийств в стране за прошлый год увеличилось втрое по сравнению с 2019 годом.

Жертвами таких убийств становятся правозащитники, журналисты, прокуроры и судьи, активисты гражданского общества, заявила председатель независимой комиссии Шахарзад Акбар.

"Видных активистов в Афганистане либо убивают, либо вынуждают покинуть страну. Беспрецедентная атака на гражданское общество Афганистана продолжается, и международное сообщество ничего не предпринимает, чтобы ее остановить", - отметила Акбар.

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