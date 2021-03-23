В российских школах нет нехватки в учителях - Кравцов
18:00 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В российских школах нет нехватки учительских кадров, средний возраст учителя составляет 45-47 лет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Средний возраст учителя в российских школах составляет 45-47 лет. Это нормально, нас это радует", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию во вторник.
Он сообщил, что в РФ нет нехватки учительских кадров, отметив, что "в целом ситуация по кадрам хорошая, но по каждому региону нужно смотреть отдельно".
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