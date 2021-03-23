В Подмосковье установят 900 фандоматов по приему бутылок и банок за вознаграждение
18:10 23.03.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Мы начинаем реализовывать программу, которая позволит установить большое количество фандоматов в самых разных местах. Прежде всего, это супермаркеты. Если вы идете покупать продукты, то можете сдать тару. За это вам начислят баллы, а в будущем – вы сможете получать и денежную компенсацию, – сказал губернатор Андрей Воробьёв. – Также в приоритетном порядке фандоматы появятся в школах, где формируется культура обращения с отходами. Везде, где есть поток людей, где это удобно, в том числе во дворах, можно будет ставить такие машины».
Фандоматы планируют разместить также в парках и на заправках. Каждая сданная пластиковая бутылка или алюминиевая банка сразу идет на переработку, минуя мусорное ведро и контейнер. Новейшие технологии позволяют использовать тару для вторичного производства. Пластик, например, может пойти на изготовление скамеек, алюминий – на новые банки для напитков.
«Московская область – лидер по внедрению самых технологичных проектов по обращению с отходами. И запуск самой эффективной системы раздельного сбора – фандоматов, позволит увеличить процент возврата чистого вторичного ресурса в хозяйственный оборот и переработку, – отметил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. – Кроме того, это справедливая система: за сдачу тары человек получает вознаграждение. И так формируется культура бережливого потребления ресурсов».
Банки и бутылки по одной помещаются в специальное окно фандомата – на электронном табло высвечивается количество и вес принятой тары. Встроенные датчики по штрих-коду определяют материал. Пластик и алюминий попадают в разные накопительные емкости, пройдя через специальный сминатель. После того, как автомат принял тару, он печатает чек. Отсканировав QR-код на нем, можно зачислить баллы на личный счет. Их необходимо регистрировать на сайте, а затем обменять на призы.
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