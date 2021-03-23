Контролируемая военными США база в сирийском Дейр-эз-Зоре подверглась обстрелу - ТВ
19:20 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
База американских военнослужащих, расположенная в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась обстрелу. С таким утверждением выступил во вторник телеканал "Аль-Маядин".
По его сведениям, по месторождению была выпущена ракета. Утверждается, что в результате инцидента есть пострадавшие среди американских военных.
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