Экзамен на права по новым правилам будет сдаваться независимо от начала обучения

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все кандидаты в водители после 1 апреля будут сдавать экзамен на права по новым правилам, утвержденным в административном регламенте, независимо от того, когда было начато обучение в автошколе, а для уже сдавших теоретическую часть и "площадку" экзамен усложнять не будут. Об этом сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Роман Мишуров.

"Поскольку приказ МВД, который утверждает новый административный регламент, вступает в силу 1 апреля, соответственно 2 апреля у нас будет экзамен по новым правилам, в котором не будет присутствовать такое упражнение, как "площадка", - сказал он, отвечая на вопрос о том, по каким правилам будет сдаваться экзамен, если обучение в автошколе на права категории "В" начато в декабре 2020 года, а экзамен назначен на 2 апреля.

"Можно успокоить кандидатов, которые прошли большую часть пути, сдали теоретическую часть, сдали экзамен на "площадке", для них в рамках нового экзамена после 1 апреля те элементы, которые они сдали на "площадке", конечно же, в экзамен входить не будут, они пройдут все остальные, которые связаны с движением, чтобы не усложнять экзамен", - добавил он.

Мишуров напомнил, что практический экзамен не будет включать сдачу элементов на "площадке", он полностью будет проходить в условиях городского движения. Там не будет проверяться в виде отдельного маневра "змейка", поскольку в этих условиях ее невозможно осуществить. Также не будет отдельно такого упражнения, как поворот на 90 градусов. Все остальные упражнения: движение в уклоне, разворот, въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка остаются.

Ранее во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством. Он вступает в силу с 1 апреля.