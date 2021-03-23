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В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов

22:40 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым во вторник внесла в нижнюю палату законопроект о лишении свободы на срок до 12 лет за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, будет наказываться в том числе лишением свободы на срок до пяти лет.

Если преступление было совершено группой лиц, то срок лишения свободы может составить до 12 лет.

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