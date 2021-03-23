Путин сделал прививку от ковида и чувствует себя хорошо - Песков
21:20 23.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Как сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в среду у главы государства будет полноценный рабочий день.
"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо, - отметил представитель Кремля. - Завтра у него полноценный рабочий день".
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