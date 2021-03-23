Путин отправил в отставку пензенского губернатора в связи с утратой доверия

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, в связи с утратой доверия главы государства. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в подписанном президентом указе.