Южная Корея подтвердила, что КНДР 21 марта запустила две ракеты

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет начальников штабов Республики Корея в среду подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Как отметила проинформировавшая во вторник об испытаниях газета "Вашингтон пост", "КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи", поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям. Об испытаниях, по сведениям издания, узнали американские разведслужбы.