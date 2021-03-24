Партия "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле - экзитпол

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает на прошедших во вторник выборах в Кнессет (парламент) и может рассчитывать на 31 из 120 мест. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного государственной радиостанцией "Кан".

Отмечается, что второй по количеству мест в парламенте по итогам выборов станет партия "Еш Атид" лидера оппозиции Яира Лапида, которая может рассчитывать на 18 депутатских мандатов. Согласно опросу избирателей на выходе с участков, девять кресел достанутся ультраортодоксальной религиозной партии ШАС, восемь - "Объединенному арабскому списку", по семь - партиям "Авода", "Объединенный иудаизм Торы", "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, правой партии "Ямина", центристам из "Кахоль-Лаван" партнера Нетаньяху по предыдущей правительственной коалиции Бени Ганца и новой партии "Религиозный сионизм". На шесть кресел могут рассчитывать ультралевая партия "Мерец" и "Новая надежда" Гидеона Саара - бывшего однопартийца премьера. В выборах 23 марта участвовали порядка трех десятков партий, электоральный барьер в 3,25% проходят, согласно результатам экзитпола "Кан", 12 из них.

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. После получения официальных результатов подсчета голосов, что ожидается через неделю, президент страны Реувен Ривлин начнет с представителями партий, прошедших в Кнессет, консультации, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не набрала большинство голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Экзитпол, проведенный 13-м каналом израильского телевидения, показывает, что блок правых и религиозных партий во главе с "Ликудом" получает 54 кресла и может сформировать коалицию только при поддержке "Ямины" Нафтали Беннета, а блок противников премьера в состоянии взять под контроль не более 59 кресел.